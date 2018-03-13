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cezaevinden çıktı!

Türkiye'de hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu bulunan yeni bir hayat kurmak için Brezilya'ya gitmişti. Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sedat Doğan dün sabah cezaevinden çıktı. Şartlı tahliye ile serbest bırakılan Sedat Doğan hapisten çıkar çıkmaz annesini aradı. Brezilya'da bir arkadaşının evine yerleşen Sedat Doğan'ın kötü alışkanlıklarını bıraktığını, artık hayatında yeni bir sayfa açacağını söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 14:57
Sedat Doğan cezaevinden çıktı!

TABLET ÇALARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Işın Karaca'nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan , bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Sedat Doğan cezaevinden çıktı!
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