Sedat Doğan cezaevinden çıktı!

Türkiye'de hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu bulunan Sedat Doğan yeni bir hayat kurmak için Brezilya'ya gitmişti. Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sedat Doğan dün sabah cezaevinden çıktı. Şartlı tahliye ile serbest bırakılan Sedat Doğan hapisten çıkar çıkmaz annesini aradı. Brezilya'da bir arkadaşının evine yerleşen Sedat Doğan'ın kötü alışkanlıklarını bıraktığını, artık hayatında yeni bir sayfa açacağını söylediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 13.3.2018 14:56Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 14:57
TABLET ÇALARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Işın Karaca'nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.