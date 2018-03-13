Sedat Doğan cezaevinden çıktı!

TABLET ÇALARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Işın Karaca'nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.