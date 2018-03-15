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Engin Akyürek'ten Cansu Dere çıkışı!

Başrollerini Şerif Sezer, Engin Akyürek ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı, 23 Mart'ta vizyona girecek olan 'Çocuklar Sana Emanet' filmi, önceki gün basına tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 10:50
Engin Akyürek'ten Cansu Dere çıkışı!

Filmin yönetmeni Çağan Irmak ve oyuncuları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çağan Irmak, "Bu filmi, yorumculuğumun çok ayrı bir yerine koymak istiyorum. Hem matematiğiyle, hem de hikayesiyle çok farklı bir iş oldu.

Benim için büyülü bir atmosferdi" diye konuştu. Hilal Altınbilek ise "Bu benim ilk sinema filmim. Çağan Irmak ile çalışmak başlı başına bir şans ve onur" dedi. Son günlerde adı Cansu Dere ile aşk dedikodularına karışan Engin Akyürek, bu iddiayla ilgili sorulara "Bu konuların filmin önüne geçmesini istemiyorum. Nereden çıktı bu haberler ben de bilmiyorum.

Öyle bir şey yok" diye yanıt verdi. Akyürek, magazin dünyasından uzak durmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Kendimle vakit geçirmeyi seven bir adamım. Magazinin gittiği yerleri bilmiyorum yani özellikle kaçmıyorum. Nasıl bir adamsam o yansıyor. İnsanlardan kaçmam gibi bir durum söz konusu değil."

Cansu Dere aşk dedikodularına günler sonra cevap verdi!

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Engin Akyürek'ten Cansu Dere çıkışı!
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