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Kaptan Pilot Melike Kuvvet son yolculuğuna üniformasıyla uğurlandı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Melike Kuvvet'in tabutunun üzerine pilot tulumu serildi

Giriş Tarihi: 15.3.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 14:11
Kaptan Pilot Melike Kuvvet son yolculuğuna üniformasıyla uğurlandı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

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Kaptan Pilot Melike Kuvvet son yolculuğuna üniformasıyla uğurlandı
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