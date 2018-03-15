Kaptan Pilot Melike Kuvvet son yolculuğuna üniformasıyla uğurlandı
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Melike Kuvvet'in tabutunun üzerine pilot tulumu serildi
Giriş Tarihi: 15.3.2018 13:56Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 14:11
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.