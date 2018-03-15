Muazzez Ersoy, iki albümün mali haklarını istedi

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Nazlı Tuba Çatı aracılığıyla dava açan Muazzez Ersoy dilekçesinde kendisine ait davalı Öncü Müzik Prodüksiyon Dağıtım şirketinden çıkmış olan "Kraliçe'den Nostaljiler" ve "Mozaik" adlı iki albümü bulunduğunu belirtti.

Hürriyet'in haberine göre; Dava dilekçesinde, "Müvekkil Muazzez Ersoy iki albüm üzerindeki mali hakların tehlikeye girmesi ve kendisini zarara uğratması sebebiyle davalı müzik şirketine 11 Eylül 2017 tarihinde noterden ihtarname çekerek cayma hakkını kullandığını bildirdi.

MUAZZEZ ERSOY'A İTİRAZDA BULUNMADI

Davalı müzik şirketi yasal bir aylık süreç içerisinde cayma hakkını kullanan Muazzez Ersoy'a itirazda bulunmadı. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin geçen yılki ilamına göre "bir aylık hak düşürücü süre içerisinde caymaya itiraz davası açılmamışsa caymaya konu tüm haklar eser sahibine dönmüş olacaktır" hükmü bulunmaktadır.

Müvekkil Muazzez Ersoy da Yargıtay'ın ilamı doğrultusunda davaya konu albümlerin mali haklarının kendisine dönmüş olduğunun tespitini istemektedir. Müvekkilim kanunda öngörülen usullere uygun şekilde cayma hakkını kullandığından ve davalı tarafından öngörülen süre içerisinde caymaya itiraz davası açılmadığından, davaya konu albümlerin tüm mali haklarının müvekkilim Muazzez Ersoy'a dönmüş olduğunun tespitini istiyoruz" dedi.