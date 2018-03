Haberler Günaydın Haberleri Nergis Çorakçı ile Can Başak’ın 29 yıllık evlilikleri tek celsede bitti

Nergis Çorakçı ile Can Başak’ın 29 yıllık evlilikleri tek celsede bitti Oyuncu Nergis Çorakçı, kendisi gibi oyuncu olan eşi Can Başak’ın 29 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Can Başak, dilekçesinde 1989 yılında evlendiklerini, bir çocuklarının olduğunu şiddetli geçimsizlik, onur kırıcı davranış ve kötü muamele hareketleriyle evlilik birliği temelinden sarsıldığını anlattı. Anlaşmalı olarak boşanan çift, nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadı.

