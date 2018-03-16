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Ayrılık soruları canını sıktı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Ayrılık soruları canını sıktı
Önceki gece Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Wilma Elles, yeni projelerle yakında ekrana döneceğinin sinyalini verdi. Elles, Zeytin Dalı Operasyonu'nda hayatını kaybeden askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek "Allah hepsine rahmet eylesin, inşallah güzel günlerimiz olacak" dedi. Kerem Göğüş'le boşanacakları hakkındaki soruları duyunca morali bozulan Elles, şöyle konuştu: "Arkadaşlar öyle bir şey yok, nereden çıktı? Buraya eşim ve çocuklarımla geldim. Hatta bu mekan bizim için ayrı bir yere sahip; biz Kerem'le burada tanıştık."
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Ayrılık soruları canını sıktı
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