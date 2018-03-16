Kim Milyoner Olmak İster’e ödül

En İyi Yarışma Programı Ödülü Kim Milyoner Olmak İster'in oldu. En İyi Haber Muhabiri Ödülü'nü ahaber'den Aysu Mola kazanırken Yılın Spor Kanalı Ödülüne aspor layık görüldü.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, ödül töreninin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gayretli, "24 bin öğrencimizin kendi branşlarında duayen olan isimleri seçmesiyle yedinci Medya Ödül Töreni gerçekleşti. Medya ödülleri okulumuz açısından çok önemli bir yere sahip. Kendi alanlarında uzman olan kişilerin okulumuza gelmeleri, öğrencilerimizin duayenlerle birlikte olması büyük önem taşıyor. Böyle buluşmalara çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi motive etmek, gelecek yıllarda başarılarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir tören düzenliyoruz ve her sene böyle bir faaliyet gerçekleştireceğiz" dedi.