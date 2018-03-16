Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Kim Milyoner Olmak İster’e ödül

Kim Milyoner Olmak İster’e ödül

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen “Medya Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödüller medya, spor ve sanat dünyasından İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin seçtikleri isimlere verildi. Törende Turkuvaz Medya Grubu’na üç ödül verildi.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 15:47
Kim Milyoner Olmak İster’e ödül

En İyi Yarışma Programı Ödülü Kim Milyoner Olmak İster'in oldu. En İyi Haber Muhabiri Ödülü'nü ahaber'den Aysu Mola kazanırken Yılın Spor Kanalı Ödülüne aspor layık görüldü.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, ödül töreninin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gayretli, "24 bin öğrencimizin kendi branşlarında duayen olan isimleri seçmesiyle yedinci Medya Ödül Töreni gerçekleşti. Medya ödülleri okulumuz açısından çok önemli bir yere sahip. Kendi alanlarında uzman olan kişilerin okulumuza gelmeleri, öğrencilerimizin duayenlerle birlikte olması büyük önem taşıyor. Böyle buluşmalara çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi motive etmek, gelecek yıllarda başarılarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir tören düzenliyoruz ve her sene böyle bir faaliyet gerçekleştireceğiz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kim Milyoner Olmak İster’e ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN