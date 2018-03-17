46 cesur kadının mücadelesi

BUGÜN NELER OLDU

Antik Yunan oyun yazarı Aisykhylos tarafından 2 bin 500 yıl önce yazılan ve dünyanın en eski oyunlarından biri olan 'Yakaranlar', Türkiye'de ilk kez sahnelendi. Ataşehir'deki DasDas Sahne'de seyirciyle buluşan oyun, geçtiğimiz Kadınlar Günü'nde prömiyer yaptı. Oyun, Mısır'dan Yunanistan'a kaçabilmek için vatanlarını terk ederek bir tekneye binen 46 cesur kadının mücadelesini anlatıyor.'Yakaranlar'ı ilginç kılan ise 50 kişilik oyuncu kadrosu. Bu 50 oyuncunun sadece altısının profesyonel, 44'ünün ise ilk oyunu olması ayrı bir önem taşıyor. Uzun zamandır bu kadar kalabalık oyuncu kadrosunu bir arada izlememiştim. Ancak bu, handikap yaratmıyor, aksine kadınların gücünü açıkça ortaya koyuyor. Vatanlarında maruz kalacakları zoraki evlilikten, eşitsizlikten, haksızlıklardan kaçarak Argos kentine sığınan kadınların öyküsü, günümüzün mülteci sorunları ve kadın haklarıyla da bağdaşıyor. Aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen kadınların kendilerini ifade etmeye çalışması, uğradıkları haksızlıklar, mülteci sorununun devam etmesi, siyasi çıkarlar uğruna insanların bedeller ödemek zorunda kalması; düşündürücü. Aralarında Afife Ödüllü genç oyuncu Edip Tepeli ve Hayal Köseoğlu'nun da yer aldığı oyuncuların rol aldığı 'Yakaranlar'; insan hakları ve cinsiyet eşitsizliğine de konularına da parmak basıyor. DasDas Sahne'nin kurucularından ve oyunun rejisini üstlenenlerden biri olan Didem Balçın; 44 kadın rolü için 300'den fazla başvuru aldıklarını ve aralarından seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi. İlk kez bu oyunla sahne tecrübesi yaşayan, yaşları 18-30 arasında değişen kadınların çoğu öğrenci. Öte yandan aralarında futbol hakemi de var, kabin memuru da, öğretmen de, ev hanımı da... Rollerine iki ayda hazırlanan 44 oyuncu öyle başarılı ki, 'Yakaranlar' hiç ilk oyunları gibi durmuyor.oyunlar ve konserlerle Anadolu Yakası'na sanat hareketi getiren DasDas Sahne, tiyatro dünyasının en saygın isimlerinden Bertolt Brecht tarafından 1949 yılında kurulan Berliner Ensemble'ı ağırlayacak. Çağdaş Alman Tiyatrosu'nun temel taşı kabul edilen Berliner Ensemble topluluğu; Brecht'in ölümsüz oyunlarından 'Kafkas Tebeşir Dairesi'ni 28 ve 29 Mart tarihlerinde sahneleyecek. Brecht'in, Çin efsanelerinden esinlenerek 1944 yılında yazdığı oyun, 'Bir çocuğu yetiştiren mi, yoksa onu doğuran mı annesidir?' sorusuna yanıt ararken, iyilik, dürüstlük ve özveri gibi insani değerleri de sorguluyor.