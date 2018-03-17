Bir erkeğin hamilelik itirafları güldürüyor

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Alper Kul; kadınları güldürmeye, erkekleri düşündürmeye devam ediyor! Kul'un, eşinin geçirdiği hamilelik sürecinde yaşadığı en samimi anlarını anlattığı 'Hamileyim' adlı oyunu, İzmir ve Ankaralılar'la da buluşacak. Tek kişilik gösteri, 23 Mart'ta Meb Şura Salonu Ankara'da, 24 Mart'ta ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Aylin Kontente ile evliliğinden 4 yaşında bir oğlu olan Kul, oyununu, 'Hormonları ip atlayan lohusa bir anne, uyumayan bir evlat ve şaşkın bir babanın hikayesi' olarak özetliyor. Kul gösterisinde 'Baba olunca anlarsın' demiyor ama 'Babalık sonradan öğrenilir' diyerek yaşadıklarını komik bir dille anlatıyor.