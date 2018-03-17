Bodrum’daki gizli cennet kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Cennet Koyu'nun hemen yanında, Yalıkavak Marina'ya sadece 25 dakika uzaklıkta, 60 dönüm ormanlık yamaç üzerine hiçbir ağaca dokunulmadan konumlandırılan gizli cennet Amanruya Bodrum, 15 Nisan'da kapılarını açıyor. Ege sahil şeridinin yeşilden maviye geçişinin ortasında, 36 adet çağdaş taş villadan oluşan Amanruya, Göltürkbükü'nde bölgenin geleneksel Akdeniz ve Osmanlı mimarisini doğa ile harmanlıyor. Zeytin bahçeleri ve çamlardan oluşan doğası, büyüleyici avlusu ve terasları bu eşsiz sakinliği yaşatıyor.