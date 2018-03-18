Ahşap, mermer ve metal objelerle düğünler hem doğal hem iddialı

Bu yıl düğün yapmayı mı planlıyorsunuz? Öyleyse sezonun dekorasyon trendlerinden mutlaka haberdar olmalısınız. Son yıllarda ağırlığını hissettiren ahşap dekorlar, şeffaflıkla bütünleşen geometrik objeler, mermer ve metalik detaylar; bu yılın düğünlerinde ön planda olacak.

BAHÇEDEN OTEL SALONLARINA...

Düğün mekanı olarak yemyeşil bahçeler, göl kenarı ve orman içi alanlar ve terasların yanı sıra büyük otellerin görkemli balo salonları ile lüks restoranlar da bu yılın düğünlerinde sıkça tercih ediliyor. Hayatınızın bu en özel gününü planlamadan önce, düğün.com sitesinin hazırladığı 2018 düğün dekorasyon trendlerine bir göz atın...



AHŞAP MALZEMELER: Son yıllarda rustik düğünlerin artmasıyla, ahşap objeler de düğün dekorasyonunda sıkça kullanılmaya başladı. Tabii ahşaplar, sadece rustik düğünlere ait olmak zorunda değil. 2018 yılında ahşap objeler, neredeyse tüm düğünlerde karşımıza çıkacak. Masa numaraları, mumluklar, vazolar, tepsiler ve daha pek çok süsleme; ham odun materyallerden tasarlanıyor.



GEOMETRİK DETAYLAR:

Davetiyeden düğün pastasına kadar pek çok alanda kendisini gösteren geometrik trendinden düğün dekorasyonları da nasibini aldı. Elmas, küp, piramit ve üçgen gibi farklı şekillerin kullanıldığı aksesuvarlar, bu yıl düğünlerde sıkça karşımıza çıkacak. Masa süslemesinde asimetrik şekillerdeki cam fanus mumluklar, tavan aksesuvarlarında çiçeklerle bezeli elmas şekillere yer verebilirsiniz.



ZARİF ÇELENKLER: Yaprak ve çiçeklerin kullanıldığı çelenkler, artık sadece evlerin kapısını süslemeyecek. Zarif çelenkleri; düğünlerde sandalye süslemeleri, tavan aksesuvarları ve masa süslemelerinde sıkça göreceğiz. Renkli yabani çiçeklerden yapılan sallantılı çelenkler, özellikle kır düğünleri için harika bir seçim. Düğününüzde sandalye giydirmesi yapmak istemiyorsanız, zeytin dallarından yapılan bir çelenk kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu çelengi krem rengi bir kurdele ile sandalyelere bağlayarak çok zarif bir süsleme elde edebilirsiniz.



ŞEFFAF OBJELER: 'Sindirella'nın camdan ayakkabıları ne kadar büyüleyiciyse, şeffaf objelerin de işte öyle bir büyüsü var. Bu yılın düğünlerinde; davetiyeden masa süslemelerine kadar her yerde şeffaf detaylar dikkat çekiyor. Cam ya da şeffaf akrilik objeler kullanarak düğününüzde büyüleyici bir etki yaratabilirsiniz. Şeffaf sandalyeler, masa numaraları, vazolar ve aklınıza gelen diğer her şey... Şeffaf sandalyeler, dekorasyondaki diğer detaylarla birleşerek buzdan sandalye gibi görünecek.



İDDİALI METALLER: Metalik rüzgarı, bu yıl artarak devam ediyor. Önce davetiyelerde, ardından düğün pastalarında karşımıza çıkan bu ışıltılı trend, 2018 düğünlerini göz kamaştırıcı hale getirecek. Birkaç sezondur dikkat çeken metalik detaylar; bu yıl altın, bakır, pembe altın, krom ve gümüş tonlarla kendini gösterecek. Siz de çatal-bıçak ve bardaklarda metalik seçimler yaparak bu trendi düğününüzde uygulayabilirsiniz. Altın ve bakır gibi metalik tonlardaki geometrik masa süslemeleri de modern düğünler için ideal bir seçim.

ELEGAN VE ÇOK HAVALI



MERMER DESENİ: Havalı dekorasyonların vazgeçilmezi mermer, bu sezon düğünleri ele geçirecek. Mermer desenini; mumluktan yemek takımlarına, masa numaralarından peçeteliklere farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Minimal tarzda bir düğün yapmayı planlıyorsanız; metalik, geometrik ve mermer trendini harmanlayarak hem sade, hem de şık bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.



ÇİÇEK AVİZELER: Bu yıl düğünlerde, çiçekler sadece masaları değil, tavanları da süsleyecek. Rengarenk çiçekler ve dolgun yeşil yapraklarla kaplanmış avizeler, kapalı mekanları bile kır düğünü havasına sokacak. Kapalı alanlarda düğün yapacak olanlar, bu trend sayesinde baharı salonlarına getirebilir. Masa süslemenizde ise gösterişli şamdanlar yerine, avizelerdekine uygun çiçekler kullanabilirsiniz.



TÜYLÜ AKSESUVARLAR: Düğününüzde peri masalı dokunuşları istiyorsanız, işte tam size göre bir trend. Tüy detaylar; bu yıl sadece gelinliklerde değil, düğün dekorasyonlarında da kendisine geniş yer buluyor. 'Tüy detayları nerede kullanabilirim?' diye düşünüyorsanız; cevabı basit: İstediğin her yerde... Cam vazoların içinde masa aksesuvarı olarak, sandalyelerde çiçeklerle kombine ederek ya da peçete yüzüklerinde süs olarak, tüyleri kullanabilirsiniz. Tüy aksesuvarlar, özellikle metalik ve şeffaf trendiyle birleşince sihirli bir hale geliyor.

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