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Aslıhan Gürbüz kilolarını eleştiren takipçisine…

Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya üzerinden kendisine 'kilo' eleştirisi yapan hayranına tavsiyede bulundu. Bir takipçisi, instagram üzerinden başarılı oyuncuya "Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım" şeklinde mesaj attı. Aslıhan Gürbüz, takipçisinin 'kilo' eleştirisine, "Tatlım senin başka bir kadının bedenini kafaya takman ne olacak? Acil kendine başka dertler bulman lazım" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 16:03
Aslıhan Gürbüz kilolarını eleştiren takipçisine…

TAKİPÇİSİNE SERT BİR YANIT VERDİ

Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, kilosunu eleştiren bir takipçisine sert bir yanıt verdi.

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Aslıhan Gürbüz kilolarını eleştiren takipçisine…
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