Haberler Günaydın Haberleri Aslıhan Gürbüz kilolarını eleştiren takipçisine…

Aslıhan Gürbüz kilolarını eleştiren takipçisine… Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya üzerinden kendisine 'kilo' eleştirisi yapan hayranına tavsiyede bulundu. Bir takipçisi, instagram üzerinden başarılı oyuncuya "Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım" şeklinde mesaj attı. Aslıhan Gürbüz, takipçisinin 'kilo' eleştirisine, "Tatlım senin başka bir kadının bedenini kafaya takman ne olacak? Acil kendine başka dertler bulman lazım" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 16:03