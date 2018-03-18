Bu yılın gelinleri pelerin ve tulum giyecek

Sevdiğiniz kişiyle bu yıl nikah masasına oturmayı mı planlıyorsunuz? Peki 2018 ilkbahar/yaz gelinlik trendlerine göz attınız mı? Ünlü modaevlerinin 2018 gelinlik koleksiyonlarında pek çok sıra dışı detay göze çarpıyor. Duvakların yerini başlıklı pelerinler alırken, etek boyları kısalıyor, ceket-pantolon kombinleri ön plana çıkıyor. İşte gelinler için trend tüyoları...



Klasik balo elbiseleri ve dantelli modeller bir yana; bu yılın gelinlikleri arasında bolca ceket-pantolon takımlar ve renkli detaylar göreceğiz. Monique Lhuillier, Rime Arodaky, Sachin&Babi ve Lela Rose'da; pantolon trendine ayak uydurmak isteyenler için birçok seçenek var.



Son yıllarda kısa etekli gelinliklerle daha sık karşılaşmaya başladık. New Yorklu ünlü modaevi Marchesa'nın koleksiyonunda tüllü kısa gelinlikler bulabilirsiniz. Genç ve trendy gelinler, bu tarz tasarımları nikah sonrası partiler için tercih edebilir.



2018'de duvakların yerini pelerinler almaya başlıyor. İşlemeli, nakışlı, başlıklı pelerinler; elegan ve sıra dışı bir stil arayan gelinler için ideal. Yerlere kadar uzanan pelerinlerden omuzda başlayıp bilekte biten modellere kadar pek çok seçeneğiniz var. Yoğun işlemeli ve dantelli pelerinler, iddialı olmayı seven gelinler için bire bir. Pelerinli gelinlik giydiğinizde duvak takmamanız gerektiğini unutmayın. Pelerinler için Elie Saab koleksiyonuna göz atın.

Uçuşan tülleri sevenler için de yeni sezonda pek çok seçenek var. Viktor&Rolf Mariage; tül etekli, uzun kollu modelleriyle sade ve romantik bir görünüm arayanlara hitap ediyor. Olivia Palermo'nun düğününde giydiği triko-tütü kombinini beğenenler, bu trende ayak uydurmakta zorlanmayacak.

Sıra dışı tarzınızı düğün gününüzde de sergilemek istiyorsanız, tulum gelinlikleri tercih edebilirsiniz. Oscar de la Renta, Viktor&Rolf, Tadashi Shoji ve Carolina Herrera gibi tasarımcılar; tulum formundaki gelinlikleri, kurdeleler, nakışlar ve dantellerle süsledi. Özellikle maskülen bir tarzınız varsa, tulum seçeneğini düşünebilirsiniz.

Geçtiğimiz sezon çok popüler olan üç boyutlu çiçek süslemeleri, 2018 yılında da ağırlığını hissettiriyor. Kır düğünleri için çok uygun bir seçim olan üç boyutlu çiçekler, peri kızı etkisi yaratmak isteyen gelinlerin çok hoşuna gidebilir.

Fiyonklar, ilkbahar/yaz sezonunda altın çağını yaşıyor. Büyük ve cesur fiyonklar; gelinliklerde en çok yaka, sırt ve omuzlarda karşımıza çıkıyor. Pek çok ünlü tasarımcı; ipek ve saten gibi sade kumaşlardan tasarladıkları gelinlikleri devasa fiyonklarla hareketlendirmiş.

Çekici bir görünüme sahip olmak ve fark yaratmak isteyen gelinler, yılın trendleri arasında başı çeken transparan gövdeli gelinlik modellerini tercih edebilir. Vücut formunuza güveniyorsanız; zarafeti bozmayacak oranda transparan kumaşların kullanıldığı modellere mutlaka göz atmalısınız. Transparan bölümlerde yoğun işlemelere yer verilen gelinlikler çok popüler.

BÜYÜLEYİCİ BİR DÜĞÜN İÇİN...

Intercontınental İstanbul, kıtaların buluşma noktasında masalsı bir düğün için alternatifler sunuyor. Görkemli salonlarda keyifli bir atmosfer, seçkin mönüler, göz alıcı sofra düzenlemeleri ve nefes kesen Boğaz manzarası sizi bekliyor. InterContinental İstanbul; üç balo salonunda ziyafet veya kokteyl taleplerine göre farklı alternatifler sunuyor. 700 metrekarelik alana sahip Dolmabahçe Balo Salonu, 300-500 kişi arasında değişen ziyafet ve maksimum 900 kişilik kokteyl düzeniyle hizmet veriyor. Üç yanı camla çevrili olan Bosphorus Balo Salonu ise; eşsiz manzaralı terasıyla, 150 ila 300 kişi arasında ziyafet veya 700 kişilik kokteyl düzeninde kullanılabiliyor.