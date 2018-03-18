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Caner Erkin, Şükran Ovalı çiftinin bebekleri… Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın çifte mutluluğu! 3,5 aylık hamile olan Ovalı'nın ikiz bebeği olacağı iddia edildi! Evliliklerinde birinci yıllarını dolduran Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinden güzel haber geldi. 3 buçuk aylık hamile olan Ovalı’nın ikiz bebek beklediği iddia edildi. Bu haber karşısında oldukça mutlu olan çiftin çocuklarının cinsiyeti ise henüz belli değil…

Giriş Tarihi: 18.3.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 15:37