‘Mehmetçiklerimize ve polisimize helali hoş olsun’

'Sinsirella' adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oturan Aylin Coşkun, geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle muhteşem bir şova imza attı. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı ve Polis Teşkilatı'na bağışlanan konser için podyum şeklinde dev bir sahne hazırlandı.

İLKLERİN GECESİ

?Toplam boyutu 295 metrekare olan led ekranlar ve birçok dünya yıldızının kullandığı özel ışık sistemi, Türkiye'de ilk defa bu konserde kullanıldı. 200 kişilik dev bir ekibin hazırladığı gösteride başarılı sanatçıya; 17'si yurt dışından gelen toplam 67 dansçı eşlik etti. Çoşkun ve kendisine eşlik eden dansçıların tüm kostümleri Gülşah Saraçoğlu ve Hakan Akkaya tarafından hazırlandı. Konserin gelirini Mehmetçik Vakfı ve Polis Teşkilatı'na bağışlayan sanatçı, "Geliri bağışlayacağımızı biletler bittikten sonra açıkladım. Helali hoş olsun bütün Mehmetçiklerimize ve polisimize; onlar bizi koruyor. Diğer arkadaşlarıma da örnek olsun" diye konuştu. Coşkun, konserde yakın dostu Hande Yener ile düet de yaptı.