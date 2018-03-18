Haberler Günaydın Haberleri Nurgül Yeşilçay estetiğe doymuyor bu seferde…

Nurgül Yeşilçay estetiğe doymuyor bu seferde… Geçtiğimiz ay botoks yaptıran Nurgül Yeşilçay, şiş yüzüyle hayli eleştiri almış “Çok pişmanım, bir daha yaptırmam” demişti. Geçtiğimiz ay botoks yaptıran Nurgül Yeşilçay, şiş yüzüyle hayli eleştiri almış “Çok pişmanım, bir daha yaptırmam” demişti. Ünlü oyuncu önceki akşam Etiler’de bir estetik merkezi çıkışı görüntülendi. Muhabirleri görünce hemen gözlüklerini takan Yeşilçay, “Gözlerinizin altı şiş, yeni müdahale mi?” sorusuna, “Hayır biraz yorgunum” diye yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 15:13