Sahilinden Üsküdar’ı izlemek bir başka güzel!

İstanbul'un gözbebeği olan Beşiktaş; şehir halkının da buluşma noktası. Tarihin, kültürün, sanatın ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği ilçe, özellikle hafta sonları, İstanbullular'ın akınına uğruyor.

İlçenin en çok rağbet gören yerleri ise şöyle:

Yıldız Parkı: Beşiktaş'tan Ortaköy'e giden yolun ortasında yer alıyor. Parka, semtin merkezinden yürüyerek yaklaşık 10 dakikada ulaşabilirsiniz.

Yemyeşil parkın huzurunu, sadece sincaplar ve kuş cıvıltıları bozuyor. Parkın ortasında büyük bir göl bulunuyor.

Ayrıca Malta ve Çadır olmak üzere iki de köşk var.

Bu köşklerde hafta sonu kahvaltı servisi veriliyor. Pazar günleri ise kahvaltı yapıp Yıldız Parkı'nda yürüyüş yapabilirsiniz.

Dolmabahçe Sarayı:

Türkiye'nin en önemli eserlerinden, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş'ta yer alıyor.

Kabataş yönüne giderken ağaçlı yoldan ilerleyebilir, 10 dakika içinde Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabilirsiniz. 250 bin metrekareden oluşan sarayın iç ve dış mimarisi, saat kulesi ve tarihi sizi büyüleyecek.

Abbasağa Parkı: Daha çok Beşiktaş'ta yaşayanların kafasını dinlemek amacıyla tercih ettiği, Barbaros Bulvarı'nın hemen arkasında bulunan özel bir park. Burada Beşiktaş halkının organize ettiği birçok etkinlik yapılıyor; açık hava sineması, Ramazan aylarında iftar vs.

Parkın içinde hayvanları gezdirmek için birçok alan bulunurken, bir de basketbol sahası yer alıyor.

Deniz Müzesi: Türkiye'nin denizcilik alanında en büyük müzesi Beşiktaş sahilinde yer alıyor. Türkiye'de kurulan ilk askeri müzede; denizcilik alanında birçok eser yer alıyor. Müzede; saltanat kayıkları, bahriyeli kıyafetleri, el yazmaları, gemi modelleri, sancaklar, haritalar ve portolanlar, tablolar, tuğralar, armalar, kadırgalar, seyir aletleri, gemi baş figürleri ile silahlar sergileniyor.

Beşiktaş Çarşısı: Çarşının içinde birçok mağaza bulunuyor. Çarşı, özellikle cumartesi günleri tıklım tıklım dolu oluyor. Özel tasarım ürünleri de burada bulabilmeniz mümkün.

Balık Pazarı: Beşiktaş Çarşısı olarak adlandırılan bölgede bulunan Balık Pazarı; yıllar önce kurulmuş. Birçok kez restore edilen pazarda, yüzlerce çeşit balk bulabilirsiniz.

Ihlamur Kasrı: Ihlamurdere Caddesi'nin bitiminde, Yıldız Yokuşu'nun başlangıcında, şehrin yüksek gürültü ve kirliliğinden korunmuş tarihi bir yapı. 1703 yılında Abdulmecit tarafından yapılan bu kasrın içerisinde; Merasim ve Maiyet olmak üzere iki adet köşk yer alıyor. Şehir kargaşasından uzaklaşmak, kitap okumak, kahvaltı etmek ve kafa dinlemek için harika bir saklı bahçe.

Sahil seridi: Çırağan Sarayı'nın yanından başlayan, Dolmabahçe Sarayı'na kadar uzanan sahilden Üsküdar'ı izlemenin keyfi bir başka. 10 dakikada motorlarla karşıya da geçebilirsiniz.

Cumartesi pazarı: Cumartesi günleri kurulan halk pazarı, sadece Beşiktaş'ta oturanlar için değil, farklı semtlerden kişilerin de ilgisini çekiyor.

Birbirinden ucuz ve taze sebze meyvenin dışında oldukça uygun fiyata kıyafet, kozmetik ürünleri, aksesuvar ve fazlasını da bulabilirsiniz. (Gezirehberleri.com)