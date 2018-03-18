Tarih ve kültür-sanatın buluşma noktası

Beşiktaş; tarihi, sahili, irili ufaklı alışveriş merkezleri, iş yerleri, kültür-sanat merkezleri, plazaları, otelleri, üniversiteleri ve fabrikalarıyla; İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri.

Her kesimden insanın yaşadığı bu güzel ilçenin tarihi, ilk çağlara kadar uzanıyor. O zamanlardaki adı 'Taş beşik' anlamına gelen Kune Petr olarak biliniyor.

Bazı tarihçiler, Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerini bağlamak için sahile beş tane direk diktiğini, bu nedenle buraya Beş Taş adını verdiğini, zamanla bu ismin değişikliğe uğrayarak Beşiktaş olduğunu iddia ediyor.

Beşiktaş, mitolojik çağlardan itibaren özelliğini koruyan bir bölge olmakla beraber özellikle Bizans döneminde adından söz ettirdi.

Osmanlı dönemi ile yerleşim yeri kimliği alan Beşiktaş; hem devlet görevlilerinin, hem de halkın yaşadığı bir semtti. Bu yüzden ilçe; yalılar, kasırlar ve sarayların da aralarında bulunduğu çeşitli yapı tipleriyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde Beşiktaş, Kaptan-ı Deryalar'ın semtiydi. 17. yüzyıldan itibaren Abbasağa ve Vişnezade mahallelerinin oluşumuyla sırtlara doğru genişledi. İlçeye Cumhuriyet döneminden sonra şehir planlamasıyla düzenleme getirildi.



TARİHİ SEMTLERİ



Arnavutköy: Bebek'le Kuruçeşme arasında yer alan Arnavutköy'ün ilk çağda adı Hestai'ydi.

Bizans döneminde Promotu ve Anaplus olarak da bilinirdi. Boğaziçi'ndeki önemli ibadet yerlerinden biri olan Ayios Mihael Kilisesi burada yer alıyor. Bir rivayete göre; II. Mehmed, Arnavutluk'a egemen olmasından sonra yöreden getirilen Arnavutlar'ı bu semte yerleştirince bölgenin adı Arnavuktöy olmuş.



Aşiyan: Bebek ile Rumelihisarı arasında, bugün aynı isimle anılan mezarlık sırtlarında bulunan semte, Boğaz'ı çok daralttığı için Boğazkesen de denilmişti.

Semt bugünkü adını şair Tevfik Fikret'in bu mahalledeki evinden alıyor. Farsça bir sözcük olan Aşiyan'ın anlamı; kuş yuvası.



Balmumcu: Barbaros Bulvarı üzerinde Yıldız'la Zincirlikuyu kavşağı arasında kurulu Balmumcu'da, II. Mahmud döneminde aynı adla anılan bir çiftlik bulunuyordu.

Balmumcu Kasrı denilen köşk ise Abdülaziz döneminde yapıldı.



Bebek: II. Mehmed, Rumeli Hisarı'nın yapımı ve kuşatma sırasında asayişi sağlamak üzere buraya Bebek Çelebi adlı bir bölükbaşı tayin etmiş. Tarih kitaplarında Bebek Çelebi'nin semtte bir köşk ve bir bahçe kurduğu, ölümünden sonra semtin da onun adıyla anıldığı yazılıyor.



Kuruçeşme: Semt, Ortaköy'den Defterdarburnu ile Arnavutköy'den Sarrafburnu ve Çorlulu Ali Paşa Yalısı ile ayrılan sahil boyunca ve arkasındaki sarp kayalık tepelerde yer alıyor. Sakinleri, koruları ve akarsuları yüzünden semtin eski isminin Koruçeşme olduğunu iddia ediyor. Tarih boyunca yeşil koruları ile anılan Kuruçeşme, gravürlerde de böyle resmedilmiş.



Ortaköy: Semtin en önemli özelliği; farklı kültür ve inançlara sahip insanların dostluk içinde burada yaşaması. Ortaköy'e bugünkü çehresini ve özelliğini kazandıran yapı ise iskelenin arkasındaki Ortaköy Meydanı'nın en belirgin öğesi Ortaköy Camii. Mehmed Ağa tarafından 18'inci yüzyılın başlarında yaptırılan cami, Abdülmecid tarafından tamamen yıktırılarak denize uzanan rıhtım üzerine 1854-1856 yıllarında Mimar Nigoğos Balyan'a yeniden yaptırılmıştır. Ortaköy Meydanı ve çevresi; sanat atölyeleri, kahveler, bar ve lokantalar, pazar günleri açılan elişi, antika ve sanat pazarıyla, gece gündüz canlı bir buluşma merkezidir.

MİDYE VE KOKOREÇ TUTKUNLARINA...

Çırağan Caddesi'nde yer alan Mercan Gurme, fındık uykuluklu kuzu kokorecin yanı sıra midye tava ve midye dolmasıyla, lezzet tutkunlarını ağırlıyor. 1960'da Büyükada'da hizmet vermeye başlayan mekan, Beyoğlu ve Kadıköy'den sonra bir yıldır Çırağan Caddesi'nde de kokoreç ve midye tava meraklılarını ağırlıyor. Mekanda ayrıca balık ve ızgara çeşitleri de bulunuyor.

ÇOCUKLAR BECERİLERİNİ GELİŞTİRSİN

Güçlü alanlarını etkili şekilde kullanırken zayıf becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapabilen bir nesil, herkesin hayali. Bu hayalden ilham alarak Singapur'da doğan BrainFit sistemi, artık Türkiye'de de uygulanabiliyor. Bu sistemde önce çocukların becerileri değerlendiriliyor. Desteğe ihtiyacı olanlarda nöroplastisite temelli terapi çalışmaları yapılıyor.