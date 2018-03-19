Çağatay Ulusoy villayı alamayınca kiralamış

GÜNAYDIN - Bülent CANKURT

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri canlandıracak olan Çağatay Ulusoy, bu yüzden yaklaşık beş ay Los Angeles'ta İngilizce'sini geliştirmek için çalışmış ve ileri oyunculuk dersleri almıştı. Bu yılın başında Türkiye'ye dönen Ulusoy, Los Angeles'taki hareketli şehir hayatından yorulmuş olmalı ki, İstanbul'da kendini doğaya vurdu! Pek çok ünlü isim gibi Zekeriyaköy'de oturmak isteyen yakışıklı oyuncu, Cansit Villaları'ndan kendisine lüks bir villa kiraladı.