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Çağatay Ulusoy villayı alamayınca kiralamış

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri canlandıracak olan Çağatay Ulusoy, yorucu dil eğitimi ve oyunculuk derslerinden sonra dinlenmek için kendini doğaya vurdu! Zekeriyaköy'de villa kiralayan Çağatay Ulusoy'un burayı alamayınca kiraladığı söyleniyor. İşte Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt'un yazısı...

Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:20
Çağatay Ulusoy villayı alamayınca kiralamış

GÜNAYDIN - Bülent CANKURT

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri canlandıracak olan Çağatay Ulusoy, bu yüzden yaklaşık beş ay Los Angeles'ta İngilizce'sini geliştirmek için çalışmış ve ileri oyunculuk dersleri almıştı. Bu yılın başında Türkiye'ye dönen Ulusoy, Los Angeles'taki hareketli şehir hayatından yorulmuş olmalı ki, İstanbul'da kendini doğaya vurdu! Pek çok ünlü isim gibi Zekeriyaköy'de oturmak isteyen yakışıklı oyuncu, Cansit Villaları'ndan kendisine lüks bir villa kiraladı.

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Çağatay Ulusoy villayı alamayınca kiralamış
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