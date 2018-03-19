İzmir’de coşkulu karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Şahin Irmak, İrem Sak ve Emre Karayel; başrolünü oynadıkları 'Düğüm Salonu' filminin İzmir gösterimi için geçtiğimiz günlerde İzmir Optimum'daydı. Yönetmen Hakan Algül'ün de katıldığı gösterimde, ekip İzmir Marşı'yla karşılandı. Çekimleri İzmir Buca'da yapılan filmin oyuncuları ve yönetmeni, salona konfetiler eşliğinde girdi. Ekip, filmi hayranlarıyla birlikte izledi. Kahkahalarla izlenen film, yüzlerce sinemaseverin hep bir ağızdan filmin sonundaki 'İzmir Marşı'na ayakta eşlik etmesiyle son buldu. Ekip, karşılaştıkları sevgi seli karşısında çok mutlu olurken, filmin senaryosunu da yazan Karşıyakalı Şahin Irmak, "Aradığımız coşkuyu İzmir'de bulduk" dedi.