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Kebap rehabilitasyonu

Evlilik yolunda ilerlediği Alara Bozbey'le yollarını ayıran Ata Demirer, önceki gün kebapçıda muhabirlere yakalandı. Kısa bir açıklama yapan Demirer "Kebap yiyorum, rehabilitasyondayım" dedi.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 10:41
Kebap rehabilitasyonu

Komedyen kimliğinin yanına sinemayı da ekleyen Ata Demirer, son zamanlarda aşk hayatıyla daha sık gündeme geliyor.

ALARA BOZBEY'LE YOLLARI AYIRDI

Uzun soluklu ilişkileriyle dikkat çeken Ata Demirer, yaşadığı son birkaç ilişkide bu düzeni bozmuş gibi görünüyor. Yaşadığı aşkları kısa sürede bitiren Demirer, son olarak kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı Alara Bozbey'den ayrılmıştı.

"KEBAP YİYORUM, REHABİLİTASYONDAYIM"

Önceki gün Pangaltı'da kebapçıda muhabirlere yakalanan Demirer, biten ilişkisiyle ilgili olarak "Bununla ilgili soru sormayın, şimdi tatildeyim. Kebap yiyorum, rehabilitasyondayım" şeklinde bir açıklamada bulundu.Kaynak: Milliyet

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Kebap rehabilitasyonu
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