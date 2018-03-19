Megastar Almanya yolcusu

Megastar Tarkan, dijital müzik platformu fizy'nin konser serisiyle Almanya'da hayranlarıyla buluşacak. Tarkan, büyük ilgi gören '10' adlı albümündeki son şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınan hit şarkılarını, unutulmaz sahne performansları eşliğinde seslendirecek. Ünlü şarkıcı, 29 Mart'ta başlayacak turne kapsamında ilk konserini Berlin'de verecek. Ardından 31 Mart'ta Stuttgart, 1 Nisan'da Frankfurt, 7-8 Nisan'da Düsseldorf, 14 Nisan'da Münih, 29 Nisan'da ise Hamburg'ta hayranlarıyla buluşacak.