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Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman ayrıldı Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve evlilik hazırlığı yaptığı stil danışmanı Rabia Yaman sürpriz bir kararla ayrıldı. ‘Duymayan Kalmasın’ adlı magazin programının haberine göre son günlerde sık sık tartışan ünlü çiftin arasının açıldığı ve yüzük attığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz günlerde iki yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Rabia Yaman ile evlilik kararı almış, aile arasında bir nişan töreni yaparak evliliğe ilk adımı atmıştı. Nişan sonrası görüntülenen Rabia Yaman, “Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil” demişti.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 12:11