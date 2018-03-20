Adriana Lima'dan Metin Hara bombası

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara ve Adriana Lima aşkında sular durulmuyor. Çift hakkında neredeyse her gün yeni bir haber çıkıyor. Metin Hara'nın Adriana Lima'ya yaptığı evlilik teklifi çok konuşulmuş, Metin Hara en son Adriana Lima’nın ailesiyle tanışmış, çift ilk ciddi adımı atmıştı. Sürekli ayrıldıkları konuşulan Metin Hara ve Adriana Lima bu haberlerden rahatsız olduklarını sık sık dile getiriyor. Brezilyalı ünlü model yaptığı paylaşımla aşkını bir kez daha ilan etti
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:20Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 11:32
Geçen yaz başlayan sürpriz aşklarıyla dünya magazin basınının gündemine oturan Adriana Lima ve Metin Hara aşkı doludizgin devam ediyor.