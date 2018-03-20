Barbra Streisand 'Hiç tacize uğramadım'

Oscar ödüllü oyuncu Barbra Streisand, son dönemde başta Hollywood olmak üzere sinema ve siyaset dünyasını etkileyen 'Me Too' (Ben de) kampanyası ile başlarına gelen kötü tecrübeleri ifşa etmeye başlayan kadınlar arasında olmadığını belirtti.

"HİÇ CİNSEL TACİZE UĞRADINIZ MI?"

Habertürk'te yer alan habere göre; bir talk şov programında "Hiç cinsel tacize uğradınız mı?" sorusuyla karşılaşan 75 yaşındaki aktris, "Asla. Belki de görünüşümden kaynaklanıyor. Küçük burnu olan o güzel kızlardan birisi değildim belki de bu yüzden" şeklinde konuştu.

MEDYANIN İSTİSMARINA DAHA ÇOK MARUZ KALDIM

Streisand, şaka yaptıktan sonra erkeklerden öte kariyeri boyunca medyanın istismarına daha çok maruz kaldığını belirtti.