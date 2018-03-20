Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Barbra Streisand 'Hiç tacize uğramadım'

Barbra Streisand 'Hiç tacize uğramadım'

ABD’li aktrist Barbra Streisand, hiç tacize uğramadığını belirterek, “Belki de küçük burunlu o güzel kızlardan olmadığım içindir” dedi.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 14:55
Barbra Streisand 'Hiç tacize uğramadım'

Oscar ödüllü oyuncu Barbra Streisand, son dönemde başta Hollywood olmak üzere sinema ve siyaset dünyasını etkileyen 'Me Too' (Ben de) kampanyası ile başlarına gelen kötü tecrübeleri ifşa etmeye başlayan kadınlar arasında olmadığını belirtti.

"HİÇ CİNSEL TACİZE UĞRADINIZ MI?"

Habertürk'te yer alan habere göre; bir talk şov programında "Hiç cinsel tacize uğradınız mı?" sorusuyla karşılaşan 75 yaşındaki aktris, "Asla. Belki de görünüşümden kaynaklanıyor. Küçük burnu olan o güzel kızlardan birisi değildim belki de bu yüzden" şeklinde konuştu.

MEDYANIN İSTİSMARINA DAHA ÇOK MARUZ KALDIM

Streisand, şaka yaptıktan sonra erkeklerden öte kariyeri boyunca medyanın istismarına daha çok maruz kaldığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Barbra Streisand 'Hiç tacize uğramadım'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN