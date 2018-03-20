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Çok konuşulacak performans

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Çok konuşulacak performans
'Oflu Hocanın Şifresi' serisinin yeni filmi 'Oflu Hoca Trakya'da, ikinci teaser'ıyla hayranlarının karşısına çıktı. Çetin Altay'ın 'Oflu Hoca' ve 'aHaspi' adında iki karakteri canlandıracağı filmin ikinci teaser'ında, filmin başrol oyuncularından Gökhan Yıkılkan'ın oyunculuk performansı dikkat çekti. Trafiğe kapalı alanda çekilen sahnelerde oyuncular kahkaha dolu anlar yaşadı. Yıkılkan'ın tüm yeteneğini sergilediği sahnelerde, ekip gülmekten sahneleri çekmekte zorlandı. Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan'ın yönettiği film, 16 Nisan'da vizyona girecek.
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Çok konuşulacak performans
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