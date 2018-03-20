Hülya Koçyiğit 50 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı

"EVLİLİK PAYLAŞMAK İÇİNDİR"

Kadının çok güçlü bir varlık olduğunun altını çizen Koçyiğit, Allah'ın kadına anne olmak gibi bir ayrıcalık ve olağanüstü bir duygu hediye ettiğini kaydetti. Eş, anne, ev kadını ve çalışıp üretmesiyle kadının toplumda aynı anda birçok rolü üstlenebildiğine dikkat çeken Koçyiğit, "Bunu yaşayan milyonlarca kadınımız var. Toplumun içinde kadının var olması demek, o toplumun ilerlemesi, medenileşmesi demektir. Kadının girdiği her yer güzelleşiyor; kadının elinin değdiği her şey bambaşka oluyor. İş hayatı da, ev hayatı da böyle oluyor. Hayat denilen şey paylaşmaktır. Niçin evlilik yapıyoruz, hayatı paylaşmak için" dedi.