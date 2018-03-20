Haberler Günaydın Haberleri Mert Fırat, Gökçe Bahadır iddialarına cevap verdi

Mert Fırat, Gökçe Bahadır iddialarına cevap verdi Mert Fırat'la Hande Doğandemir’in arasına Gökçe Bahadır girmiş, iddiaya göre son dönemde vaktinin çoğunu birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır’la geçiren yakışıklı oyuncu, sevgilisini kızdırmıştı. Yakışıklı oyuncu Mert Fırat'la Hande Doğandemir'in 1 yıllık aşkının Gökçe Bahadır yüzünden bittiği iddia edilmişti. Gökçe Bahadır'la Mert Fırat'ın yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkardı. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile de 1 yıldır birlikte olduğu turizmci Efe Duru geçtiğimiz yıl ayrıldı. Efe Duru, Instagram'dan "İlişkimizi sonlandırma kararı aldık" açıklamasını yapmıştı. Ayrıldıkları yönünde haberlerle gündeme gelen Mert Fırat ile Hande Doğandemir, önceki gece farklı mekanlarda objektife takıldı. Mert Fırat sonunda Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında cevap verdi

Giriş Tarihi: 20.3.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 10:52