Para hırsım olsa ‘Hıyarlı Baba’nın filmini yapardım

BUGÜN NELER OLDU

BKM yapımı 'Düğüm Salonu' adlı filmin senaryosunu yazan ve başrolü İrem Sak, Emre Karayel ve Gonca Vuslateri ile paylaşan Şahin Irmak, GÜNAYDIN'a konuştu. Filmin perde arkasını anlatan Irmak, beş yıldır beraber olduğu Asena Tuğal ile önümüzdeki ay evleneceğini açıkladı.Hep uzun metraj bir film yazmak istiyordum. Hayattan gerçek bir hikaye arıyordum. Bir gün bir sohbet sırasında yanımıza arkadaşımın bir arkadaşı geldi. Yeni evlenmiş. Başına gelen bir olayı anlattı: "Nikah salonunda nikahımızı kıydık, takı törenine geçtik. Kafamı bir çevirdim; eski kız arkadaşıma takı takılıyor. Üç saniye göz göze geldik, üç yılmış gibi baktık birbirimize..." Bu bahsettiği kızla uzun süre aşk yaşamışlar. Çok etkilendim bu hikayeden.Çok düşündüm üzerine. İster istemez empati kuruyorsun. İşin içinden çok çıkamadım. İşler biraz da kiminle evlendiğine, eski sevgilinden neden ayrıldığına bağlı... Nereden bakarsan bak, tatsız bir durum. Allah kimseyi karşılaştırmasın böyle bir olayla. Kimsenin başına gelmesini istemediği ama herkesin başına gelebilecek bir olay.Evet, bu öykü, drama da, psikolojik gerilime de giderdi ama ben bunu nasıl eğlenceli hale getiririz diye düşündüm. Buna bir yıl kafa yordum. Karakterleri buldum, hikayeyi kurdum. Önce BKM'ye gittim. Sonra Hakan (Algül) Abi'ye verdim senaryoyu. Ertesi gün aradı; hoşuna gitmiş.Hiç düşünmedim. Yönetmenlik başka bir şey. Yönetmenlikte hiç gözüm yok. Sinema, yönetmen sanatıdır. Ben o konuda çok deneyimsizim.'Serkan' karakterini kendime ayırdım. Ama rolleri eşit yazdım. Mesela filmin başrolü yok, 21 kişilik bir kadrosu var. Bu filmde başrol hikaye. İrem (Sak), Emre (Karayel) ve Gonca (Vuslateri), hepimiz filme hizmet ediyoruz.Jönlük üzerine kendi kendime inisiyatifim olmadı. Nurgül'le (Yeşilçay) bir iş yaptım, öyle takdir gördü. Ama ben hiçbir zaman kendimi jön olarak görmedim. Ben role ne katabilirim, altından kalkabilir miyim diye bakıyorum.En sevdiğim özelliğim, sakinliğim. Çok fazla panik olmam. Çok içime sinmeden, sadece para kazanmak için bir şeyler yapmak istemiyorum. Öyle olsaydı elimde 'Hıyarlı Baba' diye müthiş karakter vardı. Çok da ısrar ettiler filmi yapmam için ama yapmadım.Daha gerçekçi şeyler yapmak istiyorum. Sadece o tipte kalma riskini almak istemedim.Çok az kaldı. Filmin telaşı bitsin diyebekliyorduk, Nisan gibi evlenmeyi düşünüyoruz.Biz de artık bir an önce evlenipçoluk çocuğa karışalım diyoruz. Bütünarkadaşlarım baba oluyor; onların çocuklarınıseviyorum. Biz de Asena'yla çocukseviyoruz. Allah bize de nasip etsin.Bence ilişkide en önemli şey paylaşabilmek,eğlenebilmek. Ben, Asena'dançok şey öğrendim. Her düştüğümde tutupkaldırdı Asena beni. Benim için buçok kıymetli. Böyle olunca kendini dahagüvende hissediyor ve bir gelecek planıyapabiliyorsun.