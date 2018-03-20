Para hırsım olsa ‘Hıyarlı Baba’nın filmini yapardım

BKM yapımı 'Düğüm Salonu' adlı filmin senaryosunu yazan ve başrolü İrem Sak, Emre Karayel ve Gonca Vuslateri ile paylaşan Şahin Irmak, GÜNAYDIN'a konuştu. Filmin perde arkasını anlatan Irmak, beş yıldır beraber olduğu Asena Tuğal ile önümüzdeki ay evleneceğini açıkladı. 'Düğüm Salonu'nu yazmaya nasıl karar verdiniz?
Hep uzun metraj bir film yazmak istiyordum. Hayattan gerçek bir hikaye arıyordum. Bir gün bir sohbet sırasında yanımıza arkadaşımın bir arkadaşı geldi. Yeni evlenmiş. Başına gelen bir olayı anlattı: "Nikah salonunda nikahımızı kıydık, takı törenine geçtik. Kafamı bir çevirdim; eski kız arkadaşıma takı takılıyor. Üç saniye göz göze geldik, üç yılmış gibi baktık birbirimize..." Bu bahsettiği kızla uzun süre aşk yaşamışlar. Çok etkilendim bu hikayeden. Empati kurabildiniz mi?
Çok düşündüm üzerine. İster istemez empati kuruyorsun. İşin içinden çok çıkamadım. İşler biraz da kiminle evlendiğine, eski sevgilinden neden ayrıldığına bağlı... Nereden bakarsan bak, tatsız bir durum. Allah kimseyi karşılaştırmasın böyle bir olayla. Kimsenin başına gelmesini istemediği ama herkesin başına gelebilecek bir olay. Aslında dram da olurmuş ama siz komediyi tercih etmişsiniz...
Evet, bu öykü, drama da, psikolojik gerilime de giderdi ama ben bunu nasıl eğlenceli hale getiririz diye düşündüm. Buna bir yıl kafa yordum. Karakterleri buldum, hikayeyi kurdum. Önce BKM'ye gittim. Sonra Hakan (Algül) Abi'ye verdim senaryoyu. Ertesi gün aradı; hoşuna gitmiş. YÖNETMENLİKTE GÖZÜM YOK Filmi kendiniz yönetmeyi neden düşünmediniz?
Hiç düşünmedim. Yönetmenlik başka bir şey. Yönetmenlikte hiç gözüm yok. Sinema, yönetmen sanatıdır. Ben o konuda çok deneyimsizim. Oyuncu kadrosuna müdahil oldunuz mu?
'Serkan' karakterini kendime ayırdım. Ama rolleri eşit yazdım. Mesela filmin başrolü yok, 21 kişilik bir kadrosu var. Bu filmde başrol hikaye. İrem (Sak), Emre (Karayel) ve Gonca (Vuslateri), hepimiz filme hizmet ediyoruz. Sizin için bir dönem jön algısı yaratılmıştı. Onu kırabildiğinizi düşünüyor musunuz?
Jönlük üzerine kendi kendime inisiyatifim olmadı. Nurgül'le (Yeşilçay) bir iş yaptım, öyle takdir gördü. Ama ben hiçbir zaman kendimi jön olarak görmedim. Ben role ne katabilirim, altından kalkabilir miyim diye bakıyorum. Uzun süre ekranda yoktunuz. Kariyer açısından sakin bir dönem geçirdiğinizi söyleyebilir miyiz?
En sevdiğim özelliğim, sakinliğim. Çok fazla panik olmam. Çok içime sinmeden, sadece para kazanmak için bir şeyler yapmak istemiyorum. Öyle olsaydı elimde 'Hıyarlı Baba' diye müthiş karakter vardı. Çok da ısrar ettiler filmi yapmam için ama yapmadım. Neden yapmadınız?
Daha gerçekçi şeyler yapmak istiyorum. Sadece o tipte kalma riskini almak istemedim. ÖNÜMÜZDEKİ AY EVLENİYORUZ Beş yıldır Asena Tuğal'le birliktesiniz. Gerçek hayatta siz ne zaman damatlık giyeceksiniz?
Çok az kaldı. Filmin telaşı bitsin diye
bekliyorduk, Nisan gibi evlenmeyi düşünüyoruz.
Biz de artık bir an önce evlenip
çoluk çocuğa karışalım diyoruz. Bütün
arkadaşlarım baba oluyor; onların çocuklarını
seviyorum. Biz de Asena'yla çocuk
seviyoruz. Allah bize de nasip etsin. İlişkinizin sırrı nedir?
Bence ilişkide en önemli şey paylaşabilmek,
eğlenebilmek. Ben, Asena'dan
çok şey öğrendim. Her düştüğümde tutup
kaldırdı Asena beni. Benim için bu
çok kıymetli. Böyle olunca kendini daha
güvende hissediyor ve bir gelecek planı
yapabiliyorsun.