‘8. Gün’ ekibinden ilk bölüm kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

Atv'nin yeni dizisi '8. Gün', önceki akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ceyda Düvenci, Burcu Biricik, Cem Davran, Buğra Gülsoy ve Musa Uzunlar'ın başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünü, tüm oyuncular ve teknik ekip birlikte izledi. Akatlar 1903 adlı mekanda gerçekleşen yemekte bir araya gelen ekip, ilk bölümün bitiminde birbirlerini sarılarak tebrik etti. Duygusal anların da yaşandığı gecede, daha sonra oyuncular hep birlikte pasta kesti. '8. Gün' ile birlikte uzun süre sonra ekrana dönen Cem Davran, kutlamada rol arkadaşı Burcu Biricik ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Davran, genç oyuncu için "Çok yeteneklilerden... Azıcık anlarım, ince işçilikçi o da..." yorumunu yaptı. Ay Yapım imzalı dizi, her pazartesi atv'de ekrana geliyor.