Angelina’dan yeni ‘Lara Croft’a destek

2001 ve 2003 yıllarında 'Tomb Raider' filmlerinde başrolü üstlenen Angelina Jolie, önceki gün çocuklarıyla birlikte serinin yeni filmini izlemeye gitti. Jolie ve çocukları Shiloh, Knox ve Zahara; Hollywood'daki bir sinemada genç oyuncu Alicia Vikander'ın 'Lara Croft' karakterini canlandırdığı filmi izledi. 43 yaşındaki Jolie, rolünü devrettiği Vikander'in performansıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



5.5 KİLO KAS YAPTI!

Yeni 'Lara Croft' Alicia Vikander, 'Tomb Raider' filmine nasıl hazırlandığını anlattı. 29 yaşındaki Vikander, yoğun egzersiz programı nedeniyle 5.5 kilogram kas yaptığını söyledi. Haftanın beş-altı günü antrenman yaptığını belirten güzel oyuncu, şöyle konuştu: "Pazar günleri serbest günümdü; her pazar pizza yiyordum. Pazar sabahları kalktığımda söylediğim ilk şey 'Bugün pizza günü!' oluyordu."

BUGÜN NELER OLDU