‘Türkiye gündemi bu filmde’

BUGÜN NELER OLDU

6 Nisan'da vizyona girecek olan, bir özel harekat polisinin kızıyla olan duygu yüklü hikayesini anlatan 'Kızım ve Ben' filminde konuk oyuncu olarak yer alan Cengiz Kurtoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu. Kurtoğlu; Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu ve Gizem Hatipoğlu'nun oynadığı filmin kendisi için önemini anlattı, Yeşilçam döneminde rol aldığı filmler hakkında da yorum yaptı.Filmin yapımcıları benim çok değerli yakınlarım, hemşehrilerim. Bu filmde, son yıllarda ülkemizin dış güçlere karşı verdiği savaş anlatılıyor. Emniyetimizden askerimize kadar birlik beraberliğin işlendiği bir film. 'Kızım ve Ben'de; emniyet mensubu olan baba ve kızı arasında yaşanmış çok derin bir hikaye de var. Ben filmin bir-iki bölümünde görünüyorum yani filmin jönü değilim. Komedi filmi olmadığı, Türkiye'nin gündemini yansıtan sosyal içerikli bir film olduğu için teklifi kabul ettim. Herkesi ağlatacak bir iş. Filmimize, İçişleri Bakanlığı'nın da çok büyük katkısı oldu. Çekimlerde gerçek mermiler kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı'na katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gelmiş geçmiş hiçbir yönetimden böyle bir irade görmedik. Ben kısa rolümde en iyisini yapmaya çalıştım ama altını çiziyorum; şarkıcıyım.Evet, çok eski zamanlarda oynadığım filmlerim var. O furyaya ben de dahil olmuştum ama sakın seyretme, tavsiye etmem. Şaka bir yana, o zamanlar çekilen bazı filmler, gerçekleri yansıtmış bizlere. Şener Şen'in, Kemal Sunal'ın filmlerine hâlâ gülüyoruz. Bugün baktığımız zaman 'Ne kadar doğru işler yapmışlar' diyoruz. Eee şimdi bu muhteşem insanların güzel filmlerinden bahsederken, çok fazla ağzımı açmamam lazım; ben şarkıcıyım.Saçma-sapan, senaryonun ne olduğu bile belli olmayan filmlerde oynadım. Yeni nesildeki kardeşlerimizi büyük bir zevkle izliyorum. Mesela Engin Altan Düzyatan ve Kıvanç Tatlıtuğ'u çok başarılı buluyorum, gerçekten rollerinin hakkını veriyorlar...Bu biraz kendi yapımla ilgili. Ben şarkı söylerim. 1970'li yıllarda ilk üç takımda futbol oynayacak yeteneğe de sahiptim ama kendimi şarkı söylerken daha mutlu hissettiğim için bu kulvarda yolumu çizdim.'Kızımve Ben' filminde 'Ayda'yı canlandıran Gizem Hatipoğlu, sorularımızı yanıtladı...Daha önce filmin yapımcısı ile başka bir projede bir araya gelmiştik. Kısmet bu işe oldu, çok mutluyum.Filmde, yurt dışında yaşayan 'Ayda'yı canlandırıyorum. 'Ayda' bir gün Türkiye'ye geliyor, Cemal Hünal'ın oynadığı 'Doruk'la tanışıyor. Aralarında duygusal bir yakınlık oluyor.Zorlanmadım, kameraya alışkınım. 2008'den bu yana kamera ile çok barışığım. Yarışma ile başlayan ekran tecrübem var. O yüzden kameralarla ilgili sıkıntım, heyecanım yok. Sinemada bir karakteri canlandırmanın sorumluluğu büyük olduğu için ayrı bir heyecanım var.Dizide değil de belki filmde oynamak isterim. Dizide çok inandırıcı olmayacağını düşünüyorum. Birlikte çocuk ya da yemek programı yapmayı çok isterim.Güzel gidiyor, altıncı yılımızı tamamladık. Hakan çok olgun biri. Evlilikte çiftlerin kendi sosyal yaşantısı da çok önemlidir. Hakan, benim iş ve sosyal hayatıma hep destek oldu. Bizim aramızda dokuz yaş var. O yüzden beni de büyüttü diyebilirim. Aslında ilk evlendiğimizde daha kıskanç, daha kavga çıkaran biriydim. 23 yaşındaydım, çocuk sayılırdım. Hakan gibi biriyle evli olduğum için çok şanslıyım.