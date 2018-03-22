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‘8. ’ün kalitesi ortada!

'nin yeni dizisi '8. ', beklediğim gibi kaliteli bir iş çıktı. Ay Yapım'ın imzasını taşıyan dizi, Aselsan'daki şüpheli mühendis ölümlerinden esinlenilen bir öyküye sahip: Ülke güvenliği için devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımın mimarı 'Şehnaz', tıpkı Aselsan cinayetlerinde olduğu gibi şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor ya da ortadan kayboluyor!

MEVLÜT TEZEL Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:08
‘8. Gün’ün kalitesi ortada!

Daha kötüsü, 'Şehnaz'ın yarattığı yazılıma bir sızma gerçekleşiyor; bu da ülke güvenliği açısından büyük bir tehdit. Kötü adamlar, 'Şehnaz'ın kızı 'Bahar'ın da peşine düşüyorlar. 'Bahar' ise annesinin öldüğüne inanmıyor!

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‘8. Gün’ün kalitesi ortada!
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