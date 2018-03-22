‘8. Gün’ün kalitesi ortada!

Atv'nin yeni dizisi '8. Gün', beklediğim gibi kaliteli bir iş çıktı. Ay Yapım'ın imzasını taşıyan dizi, Aselsan'daki şüpheli mühendis ölümlerinden esinlenilen bir öyküye sahip: Ülke güvenliği için devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımın mimarı 'Şehnaz', tıpkı Aselsan cinayetlerinde olduğu gibi şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor ya da ortadan kayboluyor!
Giriş Tarihi: 22.3.2018 09:49Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:08
Daha kötüsü, 'Şehnaz'ın yarattığı yazılıma bir sızma gerçekleşiyor; bu da ülke güvenliği açısından büyük bir tehdit. Kötü adamlar, 'Şehnaz'ın kızı 'Bahar'ın da peşine düşüyorlar. 'Bahar' ise annesinin öldüğüne inanmıyor!