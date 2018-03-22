‘8. Gün’ün kalitesi ortada!

Daha kötüsü, 'Şehnaz'ın yarattığı yazılıma bir sızma gerçekleşiyor; bu da ülke güvenliği açısından büyük bir tehdit. Kötü adamlar, 'Şehnaz'ın kızı 'Bahar'ın da peşine düşüyorlar. 'Bahar' ise annesinin öldüğüne inanmıyor!