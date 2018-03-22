Aleyna Tilki'yi kızdırdılar!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, isim vermeden sinirlendi. Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilik yapmaktan soğutmayın. Gerçi sen kimsin ki iyilik yapmaktan soğutacaksın, ben iyiliği yaşam stilim olduğu için yapıyorum zaten" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:30
"İYİLİK YAPMAKTAN SOĞUTMAYIN"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, isim vermeden sinirlendiği kişiye "İyilik yapmaktan soğutmayın" dedi.