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'yi kızdırdılar!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen genç şarkıcı , isim vermeden sinirlendi. Tilki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilik yapmaktan soğutmayın. Gerçi sen kimsin ki iyilik yapmaktan soğutacaksın, ben iyiliği yaşam stilim olduğu için yapıyorum zaten" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:30
Aleyna Tilki'yi kızdırdılar!

"İYİLİK YAPMAKTAN SOĞUTMAYIN"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen genç şarkıcı , isim vermeden sinirlendiği kişiye "İyilik yapmaktan soğutmayın" dedi.

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Aleyna Tilki'yi kızdırdılar!
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