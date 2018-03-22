Diyaliz hastaları yararına davet

Türk Böbrek Vakfı, eskiyen hemodiyaliz cihazlarının yenilenmesi amacıyla önceki gün Fairmont Quasar'da bir davet düzenledi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Sosyal Komite üyelerinin evsahipliği yaptığı davette vakıf gönüllüleri bir araya geldi. Ayta Sözeri'nin sahneye çıktığı geceye; Aylin Yılmaz, Hayat Cengiz, Esin Demirören, Sevil Aslan, Öznur Yakın, Fatih Ürek, Selda Topal, Figen- Hayati Babaoğlu, Zülal Tatlıcı, Selvi Serttaş, Özlem Yıldız ve Ayşe Azizoğlu gibi çok sayıda isim katıldı. Gül Ergi'nin desteği ile düzenlenen geceye misafir olarak katılan Özlem Yıldız, açılış konuşmasını yapmak üzere vakıf başkanı Timur Erk'i davet ederken "Timur Erk demek istemiyorum, Timur Amca'yı sahneye alalım" diyerek salondakileri güldürdü. Erk'ten sürekli "Amca değil, abi" şeklinde uyarılar aldığını söyleyen Yıldız, "Kendisini biraz kızdırmak istedim" dedi. Erk ise Özlem Yıldız'a, "Özlem, çok eski bir arkadaşımın evladı. Kızdığımı bildiği için bunu söyledi ama insan evladına kızamaz" şeklinde karşılık verdi. Geceye katkı sağlayanlara plaket verilen davet, Ayta Sözeri'nin sahne performansıyla devam etti.

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