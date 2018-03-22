‘Düşes ile Meghan iyi anlaşıyor ama arkadaş değiller’

Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek Kraliyet Ailesi'ne katılacak olan Meghan Markle'ın, Prens William'ın eşi Düşes Kate ile pek anlaşamadığı iddia ediliyordu. Prens Harry ile ilgili bir kitap yazan Katie Nicholl, ikilinin arasında bir sorun olmadığını ancak yakın arkadaş da sayılamayacaklarını söyledi. Nicholl, Düşes ile Markle arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı: "Meghan, Kensington Sarayı'nda Düşes Kate ve çocukları sık sık ziyaret ediyor. İkisinin anlaşamadığına dair hiçbir duyum almadım. Ancak Meghan, Kate'e göre daha bağımsız ruhlu biri. Londra'da kendi arkadaş çevresini kurmuş durumda. Meghan, Düşes'e pek yüklenmiyor ve kendi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor." 12 Mart'ta Kraliçe Elizabeth ile birlikte bir etkinliğe katılan Düşes Kate ile Meghan Markle, birbirlerine uyumlu kıyafetleri ve sıcak tavırlarıyla objektiflere yansımıştı.

BUGÜN NELER OLDU