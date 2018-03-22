MESAM Başkanı Coşkun Sabah: Sosyal medyada herkes kalemşor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk Sanat Müziği'nin güçlü isimlerinden Coşkun Sabah'ı Gaziosmanpaşalılarla buluşturdu. Ünlü şarkıcı, en sevilen eserlerini Gaziosmanpaşalılar için seslendirirken, konsere katılan vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek müziğin ritmine göre dans etti. Sabah'ın adeta Türk Sanat Müziği şöleni yaşattığı konsere, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN GELEN BİR ŞEREF"

Konser öncesi açıklama yapan Coşkun Sabah, MESAM'a kayyum olarak atanıp başkan seçildikten sonra sosyal medyadaki hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. MESAM başkanlığının Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bir şeref olduğunu belirten Coşkun Sabah, "Bu bir devlet olayı, Kültür Bakanlığı'ndan gelen bir şeref. Tabi Türkiye özellikle sosyal medya bugünleri kolluyor. 'Vurun Abalıya' yaptılar. Bir telefon geliyor, 'Kültür Bakanlığı'ndan aradık' diyorlar. 'Sizi geçici yönetim olarak atadık, MESAM'da olan bazı karışıklıklar sonucunda sizi düşündük' diyorlar. Buna Coşkun Sabah ne diyecek? 'Hayır ben kabul edemem' mi diyecek? Var mı böyle bir şey, sen nasıl vatandaşsın? Ben olmasam başkası olacak. Hiçbirisi olmadı bu sefer bakanlık müzik sektöründen olmayan, Üniversiteden 3-4 tane hocayı getirecek. Sektörü işletme, tarih, ekonomi olanı getirecek" dedi.

"DEVLET SENDEN BİR ŞEY RİCA ETMİŞ, SEN BUNU GERİ ÇEVİREMEZSİN"

Coşkun Sabah, "Sosyal medyada herkes kalemşor. Herkes karşısındakini bilmiyor mu, ilkokul mezunu musun, hiç mi okul okumamışsın, kültür seviyesi ne bilmiyor. Koca koca insanlara hakaretler yağdırıyorlar. İlim, bilim, iş adamlarına, futbolculara saygın kişilere hakaretler yağdırıyor. Onun bu saldırılar olacaktır. Uzun lafın kısası, devlet sizden rica etmiş, sizin bestecilik, sanatçılık kimliğinden dolayı bir şey vermiş, sen bunu alacaksın geri çeviremezsin" şeklinde konuştu.

Konser sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından sanatçıya plaket takdim edildi.