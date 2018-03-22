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beynimizi küçültüyor!

Yapılan bilimsel çalışmalar, uzun süreli yaşayan kişilerin lerinde küçülme olduğunu gösteriyor. Affedin, şükredin ve sevdiklerinizle daha çok zaman geçirin. Mutsuzluk ve beyin arasında doğrudan ilişki var. Öyle ki; uzun süreli mutsuzluk yaşayanların beyinlerinde küçülme meydana geliyor. Mutluluğun, özellikle dayanma gücü ve dirençliliği artırdığına dikkat çeken uzmanlara göre mutluluk; belirtilerinin daha az hissedilmesine neden olurken, bağışıklık sistemini uyararak hastalıkların çabuk iyileşmesini sağlıyor. Birleşmiş Milletler (BM), dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılında 20 Mart'ı 'Dünya Mutluluk Günü' olarak ilan etti. BM Genel Merkezi'nin bulunduğu ABD başta olmak üzere üye birçok ülkede eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleriyle kutlanan gün dolayısıyla çeşitli sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlar mesaj ve kutlamalar yayınlıyor. Türkiye'den de konuyla ilgili işin uzmanlarına 'Mutsuzluk gerçekten beynimizin küçülmesine sebep olabilir mi?' diye sorduk. İşte verdikleri yanıtlar…

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 12:41
Mutsuzluk beynimizi küçültüyor!

'SİNİR HÜCRESİ KAYBI NEDENİYLE KÜÇÜLME OLUR'

, her zaman kötü olmayabilir. Küçük dozlardaki stres, performansınızı artırarak yapabileceğinizin en iyisini yapmanıza yardım edebilir. Ancak sürekli 'acil durum' halinde koşturuyor olmanın, zihninize ve vücudunuza olumsuz yansıyan bir bedeli vardır. Kronik ve yoğun stres, kaygı artışı ve u beraberinde getirir. Laboratuvarda deneysel çalışma ortamında stres hormonu verilmesi ile beynin hipokampal bölge denilen, öncelikle bellek, davranış ve duygulanımlarla ilişkili olan bölgesinde nöron kaybı olduğu gösterilmiştir.

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Mutsuzluk beynimizi küçültüyor!
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