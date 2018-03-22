Mutsuzluk beynimizi küçültüyor!

'SİNİR HÜCRESİ KAYBI NEDENİYLE KÜÇÜLME OLUR'

Stres, her zaman kötü olmayabilir. Küçük dozlardaki stres, performansınızı artırarak yapabileceğinizin en iyisini yapmanıza yardım edebilir. Ancak sürekli 'acil durum' halinde koşturuyor olmanın, zihninize ve vücudunuza olumsuz yansıyan bir bedeli vardır. Kronik ve yoğun stres, kaygı artışı ve depresyonu beraberinde getirir. Laboratuvarda deneysel çalışma ortamında stres hormonu verilmesi ile beynin hipokampal bölge denilen, öncelikle bellek, davranış ve duygulanımlarla ilişkili olan bölgesinde nöron kaybı olduğu gösterilmiştir.