Sete gidene kadar dizide oynayacağım şaka gibi geliyordu

Nurgül Yeşilçay'ın yeğeni Buse Çelik, atv'de yayınlanan 'Kanatsız Kuşlar' dizisine 'Mine' karakteriyle dahil oldu. İlk kez oyunculuk heyecanı yaşayan Çelik, teyzesi Nurgül Yeşilçay'dan öğreneceği çok şey olduğunu söylüyor. Dizi için teklif aldığında bunun bir şaka olduğunu sandığını söyleyen genç oyuncu, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı...



'Kanatsız Kuşlar' dizisine nasıl dahil oldunuz?

O kadar ani ve sürpriz oldu ki... Sömestirde İstanbul'a tiyatro izlemeye gitmiştim. Akdeniz Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyorum, bir yandan da arada İstanbul'da seçmelere giriyordum. Bir gün teyzemle TV izlerken, menajerim beni arayıp "Kanatsız Kuşlar'ın kadrosuna dahil olmanı istiyorlar, ne diyorsun?" diye sordu. Teyzemle birbirimize baktık ve hiç düşünmeden "Tamam" dedik. Şaka gibi geldi; gerçek olduğuna inanamadım sete gidene kadar.



İzlediğiniz bir dizi miydi 'Kanatsız Kuşlar'?

Öğrenci evinde yaşadığım için televizyonumuz yok. Annem izlerdi, zaman zaman denk gelirdim. Konuya hakimdim yani.



Peki zorlandınız mı kamera karşısında?

İlk kez kamera karşısına geçiyordum. Nasıl durmam, ne yapmam gerekiyor; bunları bilmiyordum. Heyecanlandım ve zorlandım. Küçükken teyzemin setlerine giderdim. Prodüksiyon asistanlığı da yaptım. Set ortamı ve set adabına az çok hakimdim.



Oyuncu olmak istemenizde Nurgül Yeşilçay'ın etkisi oldu mu?

İlk sahne deneyimimi ortaokulda yaşadım. Yaşadığım mutluluğu hiç unutmuyorum. O deneyimden sonra yapmak istediğim meslek şekillenmeye başladı. Ancak konservatuvar sınavlarını denemeden kendimi sanat tarihinde buldum. Teyzeme, oyunculuk alanında ilerlemek istediğimi söyledim. O da benim kadar heyecanlandı, çok destek oldu. Deniz Erdem Studio'dan Erric Morris Metodu eğitimi aldım. Okulu bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşip oyunculuk eğitimine devam edeceğim, daha öğrenmem gereken çok şey var.



Teyzenizle aynı projede yer almak ister miydiniz?

Tabii ki çok isterim ama çok da heyecanlanırım. Kolay olmasa gerek Nurgül Yeşilçay'ın karşısında oynamak...



Dizide canlandırdığınız 'Mine' nasıl bir karakter?

'Mine', sorunlarını içinde yaşayan bir kız; zaten paylaşabileceği kimsesi de yok. Ama fazlasıyla inatçı ve gözükara biri. Annesi 'Suna', çok baskın bir karakter.



'Mine'nin sizinle benzer özellikleri var mı?

İnatçılığımız benziyor; bana da yapmak istemediğim bir şeyi asla yaptıramazsınız. 'Yapma' denileni de inadına yaparım bazen. 'Mine' kadar uysal bir kız değilim; bu yönümüz farklı.

ANNEM BENİ İZLEYİNCE AĞLIYOR



Ekranda kendinizi görünce ne hissettiniz?

Benim oynadığım bölümün yayınlanacağı akşam 10 arkadaş toplandık evde. TV de yok, malum öğrenci evi; koyduk bilgisayarı önümüze izliyoruz. Ben çıktım, herkes alkışlamaya başladı, dalga geçiyorlar benimle... Bakamadım kendime; tek gözüm kapalı, yandan yandan izliyorum. Değişik bir histi. Kendini izlerken her şeyin tuhaf geliyor; kaşın, gözün, sesin...



Aileniz ve arkadaş çevrenizden ne gibi yorumlar alıyorsunuz?

Annem her izlediğinde beni arıyor, ağlıyor çoğunlukla... Kız kardeşim arayıp dalga geçiyor, "Abla yine mükemmel bakışını yapmışsın" diyor. Arkadaşlarıma nereyi beğenmediklerini soruyorum, fikirlerini alıyorum. Güzel tepkiler alıyorum genelde. Sosyal medyada beni paylaşan arkadaşlarım oluyor, hoşuma gidiyor tabii ki.