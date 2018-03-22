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’in özel fotoğrafları çalındı!

Alman televizyon kanallarında oynadığı dizilerle tanınan ve daha önce bir dergiye verdiği fotoğraflarla çok konuşulan ’in özel fotoğrafları çalındı. Özel fotoğraflarının çalınmasıyla zor duruma düşen Sıla Şahin, 6 aylık hamile ve doğum hazırlıkları yapıyor. Fotoğraflarının kim tarafından çalındığını bilmeyen Sıla Şahin, suçluların ortaya çıkması için avukatını görevlendirdi. İşte Sıla Şahin’in çalınan fotoğraflarıyla ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:56
Sıla Şahin’in özel fotoğrafları çalındı!

Bir zamanlar oynadığı diziyle gündeme gelen , ünlü bir erkek dergisine verdiği fotoğrafların çalınmasıyla ilgili üzüntü duyduğunu ve suçluların derhal yakalanması gerektiğini söyledi. Fotoğrafların yayınlanmasından endişe duyan Sıla Şahin, suçluların yakalanması için gerekli olan her şeyi yapacağını bildirdi.

Sıla Şahin, Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evli ve eşinin kariyeri için Norveçte yaşıyor. 6 aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Sıla Şahin, özel fotoğraflarının çalınmasıyla ilgili büyük bir sıkıntı yaşıyor. Sıla Şahin, adının özel fotoğraflarıyla değil yaptığı işlerle anılmasını istediğini belirtiyor.

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Sıla Şahin’in özel fotoğrafları çalındı!
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