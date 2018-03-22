Sıla Şahin’in özel fotoğrafları çalındı!

Bir zamanlar oynadığı diziyle gündeme gelen Sıla Şahin, ünlü bir erkek dergisine verdiği fotoğrafların çalınmasıyla ilgili üzüntü duyduğunu ve suçluların derhal yakalanması gerektiğini söyledi. Fotoğrafların yayınlanmasından endişe duyan Sıla Şahin, suçluların yakalanması için gerekli olan her şeyi yapacağını bildirdi.

Sıla Şahin, Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evli ve eşinin kariyeri için Norveçte yaşıyor. 6 aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Sıla Şahin, özel fotoğraflarının çalınmasıyla ilgili büyük bir sıkıntı yaşıyor. Sıla Şahin, adının özel fotoğraflarıyla değil yaptığı işlerle anılmasını istediğini belirtiyor.