Demir, otopark tartışması hakkında konuşamayacak

Ünlü oyuncu Seda Demir'le Beyoğlu'ndaki bir otoparkta araç yüzünden tartışma yaşayan ve adliyelik olan Ebru Ş.; Demir'in TV programlarında hakkındaki gerçeği yansıtmayan yorumlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, hakarete ve şiddete uğradığını belirterek mahkemeye başvurdu. Demir, 4 Mart 2015'te Beyoğlu'na gitti. Otomobilini otoparka bırakan Demir'in aracının yanına başka araç park etti. Demir araçtan inmek için hazırlık yaparken, yan araçta bulunan Ebru Ş., aracın kapısını açınca, kapı, Demir'in otomobiline çarptı. Demir, Ebru Ş.'ye, "Dikkatli olur musunuz? İkinci kez aracıma vurdunuz" dedi. Bunun üzerine Ebru Ş.'nin kızı Damla S., ile arasında tartışma yaşandı. Anne-kızın, Demir'e hakaret ettikleri, aracına zarar verdikleri ileri sürülerek dava açıldı. Demir, polis merkezinde aracının uğradığı zararı rapor altına aldırdı. Annekız hakkında hakaret, tehdit ve mala zarar verme suçlarından yedi yıla kadar hapis cezası, Demir hakkında da hakaret suçundan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Demir'in kendisine karşı yapılan haksız fiile karşı hakaret ettiğini belirterek cezaya yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, Ebru Ş.'ye hakaret ve tehdit suçundan 4 bin 740 TL, Damla S.'ye hakaret, tehdit ve mala zarar verme suçundan 6 bin 740 TL para cezası verdi. Demir, ceza alan anne-kıza bu kez İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplam 15 bin TL'lik tazminat davası açtı. Annekız, davanın reddini istedi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ceza sonrası Demir'in TV'ye çıkıp konuyu gündeme getirdiğini ileri süren Ebru Ş., mahkemeye başvurdu. Genç kadın, gördüğü zarar sonrası TV'deki gerçeği yansıtmayan yorumlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü belirtti. Mahkeme, genç kadını haklı buldu ve bir ay korunması için karar çıkardı. Demir'in, genç kadını küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarının sağladığı kolaylıkla kendisini rahatsız etmemesine karar verdi. Demir, uymazsa 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacak.