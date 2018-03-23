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ile yakın arkadaşı el ele

Manken , geçtiğimiz gün yakın arkadaşı ’le birlikte İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 14:27
Didem Soydan ile yakın arkadaşı el ele

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ile , yaklaşan yaz ayları öncesi bahar alışverişine çıktıklarını söylediler.

GÜZEL MODELİN HAREKETİ EKER'İ ŞAŞIRTTI

Milliyet'in haberine göre; Fotoğraflarının çekildiği sırada Umut Eker'in elini tutan güzel modelin bu hareketi Eker'i şaşırttı. Kahkahalara boğulan ikiliden Soydan, "Siz sormadan ben söyleyeyim. Umut ile bildiğiniz gibi arkadaştan öte kardeş gibiyiz. Çocukluk arkadaşlığı bizimkisi. Birden fotoğrafı çekince ben de espri olsun diye böyle bir şey yaptım." açıklamasında bulundu.

"DÜŞÜNÜN İŞTE BİZİMKİSİ DAHA ESKİ…"

Muhabirlerin Cem Yılmaz ile Ozan Güven'in el ele tutuşmasını hatırlatması üzerine Didem Soydan, "Düşünün işte bizimkisi daha eski arkadaşlık, çocukluğa uzanıyor" sözleriyle, yanlış anlaşılma olmadan durumu toparlamış oldu.

Didem Soydan’ın eski hali tam bir hayal kırıklığı!

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Didem Soydan ile yakın arkadaşı el ele
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