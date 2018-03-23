Renk festivali

Cengiz Abazoğlu imzalı adL+Cengiz Abazoğlu 2018 ilkbahar/yaz koleksiyonu, önceki akşam Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen defileyle tanıtıldı. Color Fest adlı koleksiyonun sunulduğu defilede; Azra Akın, Çağla Şıkel, Özge Ulusoy ve Öykü Baştaş gibi modeller podyuma çıktı. Uluslararası defilelerde boy gösteren Öykü Baştaş, Türkiye'de ilk kez podyumda yürüdü. Ekstrem sporcuların şovuyla başlayan renkli defileyi; Ebru Şallı, Feryal Gülman, Işıl Reçber, Hakan Akkaya, Gül Gölge, Burcu Ziyal, Esra Oflaz Güvenkaya gibi isimler izledi. "İlk kez defile yapıyormuşum gibi heyecanlıyım" diyen Cengiz Abazoğlu, koleksiyonu şöyle anlattı: "Güzel arkadaşlarım Çağla Şıkel, Özge Ulusoy ve Azra Akın; tasarımlarıma hayat verdi. Bu koleksiyonda; doğanın tüm güzel renklerini, dinamik şehir hayatına yorumladım."

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