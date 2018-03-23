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Üç müzisyenin efkar yolculuğu

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Üç müzisyenin efkar yolculuğu

Yaşadıkları toplumun, aynı zamanda üç ayrı rengini temsil eden üç müzisyen... Gitarda , çelloda ve bağlama ile lavtada üçlüsü, dostluklarının demini müzikal birikimleriyle harmanlayıp bir yolculuğa çıktı. Üçlü, hem Anadolu'nun ışığında, hem Şems'in aşkındaki efkara ses oldu...Şeyhmus Fidan, Murat Süngü ve Selçuk Murat Kızılateş'in yer aldığı Şems Trio, Anadolu ezgilerini kendi yorumlarıyla müzikseverlerle buluşturuyor. Saz semaisinden türküye... Bir 'Dostluk Dem'i Efkar' Ahenk müzik etiketiyle tüm müzik marketlerde.

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