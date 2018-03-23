Yağmur Sarıoğlu'nun Lamborghini'si artık düğün arabası oldu

Yağmur Sarıoğlu, evlenecek çiftlere arabasını kiralatıyor. Göztepeli Sabrı Sarıoğlu, hız tutkunu eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2 milyon 700 bin TL'ye Lamborghini Aventador hediye etmişti.

Akşam Life'ın haberine göre; aracıyla adeta gövde gösterisi yapan Sarıoğlu, bir süre sonra aracını satmak istedi. Ancak lüks araba bir türlü alıcısını bulamadı.

Sarıoğlu, hal böyle olunca turuncu rengi ve özel tasarımıyla dikkat çeken Lamborhhini'yi düğün günü evlenecek olan çiftlere kiralatıyor.

GALERİDE TUTULUYOR

2 milyon 700 bin TL değerindeki son model Lamborghini, Etiler'deki bir galeride tutuluyor.