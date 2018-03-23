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'nun Lamborghini'si artık düğün arabası oldu

'dan şaşırtan Lamborghini hamlesi! Yağmur Sarıoğlu eşi 'nun kendisine hediye ettiği Lamborghini marka arabasını satmaya karar verdi fakat alıcı bulamadı. Sarıoğlu, şimdi evlenecek çiftlere arabasını kiralatıyor.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:37
Yağmur Sarıoğlu'nun Lamborghini'si artık düğün arabası oldu

, evlenecek çiftlere arabasını kiralatıyor. Göztepeli Sabrı Sarıoğlu, hız tutkunu eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2 milyon 700 bin TL'ye Lamborghini Aventador hediye etmişti.

Akşam Life'ın haberine göre; aracıyla adeta gövde gösterisi yapan Sarıoğlu, bir süre sonra aracını satmak istedi. Ancak lüks araba bir türlü alıcısını bulamadı.

Sarıoğlu, hal böyle olunca turuncu rengi ve özel tasarımıyla dikkat çeken Lamborhhini'yi düğün günü evlenecek olan çiftlere kiralatıyor.

GALERİDE TUTULUYOR

2 milyon 700 bin TL değerindeki son model Lamborghini, Etiler'deki bir galeride tutuluyor.

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Yağmur Sarıoğlu'nun Lamborghini'si artık düğün arabası oldu
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