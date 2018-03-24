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'dan ’a sürpriz evlilik teklifi

müstakbel eşi 'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etti. Ünlü şarkıcı sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etti. Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sordu, Buse Varol ise heyecanını 'Bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etti.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 15:57
Alişan'dan Buse Varol’a sürpriz evlilik teklifi

DİZ ÇÖKEREK EVLİLİK TEKLİF ETTİ

'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret eden , sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklif etti.

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Alişan'dan Buse Varol’a sürpriz evlilik teklifi
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