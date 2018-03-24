Alişan'dan Buse Varol’a sürpriz evlilik teklifi

Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etti. Ünlü şarkıcı sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etti. Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sordu, Buse Varol ise heyecanını 'Bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etti.
Giriş Tarihi: 24.3.2018 15:55Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 15:57
DİZ ÇÖKEREK EVLİLİK TEKLİF ETTİ
Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret eden Alişan, sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklif etti.