"Hadise’nin hiç parası yok!" Hadise hakkında şaşırtan iddialar…

Hadise ile ilgili iddialar ilk olarak yanında çalıştırdığı kişiler tarafından gelmişti. Hadisenin koruması ve terzisi, paralarının ödenmediğini iddia etmişti. Ünlü popçu Hadise'nin, Türkiye'de üzerine de mal varlığı olmadığı ve son iki yıldır toplam 118 bin TL vergi ödediği ortaya çıktı.

TÜM PARASI BELÇİKA'DA MI?

Festival, açık hava ve otellerdeki konserlerin aranılan ismi olan Hadise, bu zamana kadar 7 ayrı firmanın marka yüzü olarak reklamlarda oynadı. Hadise, altı sezondur şarkı yarışmasında jüri üyeliğini yapıyor. Hadise'nin elde ettiği kazancını çifte vatandaşı olduğu Belçika'da değerlendirdiği tahmin ediliyor.

İCRALIK OLDU İDDİASI!

Hadise'nin bir dönem işletmeciliğini yaptığı bir plajın mülk sahipleri tarafından 900 bin lira alacak için icraya verildiğini ancak haczedecek bir şey bulunamadığı iddia edildi.