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"’nin hiç parası yok!" şaşırtan iddialar…

Birçok konser organizasyonlarında yer alan ’nin hiç parasının olmadığı iddia edildi. Peki ama bu kadar çok program ve organizasyonlara rağmen Hadise’nin nasıl hiç parası olmuyor? şoke eden iddialar, Hadise’nin herkese borcu olduğu konusuyla gündeme geldi. Söylenenlere göre Hadise’nin terzisinden korumasına birçok kişiye borcu var, En çok şaşırtan kısım ise; Hadise’nin hiçbir bankada bu kadar borcu ödeyecek parasının olmaması. İşte ünlü popçu

Giriş Tarihi: 24.3.2018 12:52
Hadise’nin hiç parası yok! Hadise hakkında şaşırtan iddialar…

ile ilgili iddialar ilk olarak yanında çalıştırdığı kişiler tarafından gelmişti. koruması ve terzisi, paralarının ödenmediğini iddia etmişti. Ünlü popçu Hadise'nin, 'de üzerine de mal varlığı olmadığı ve son iki yıldır toplam 118 bin TL vergi ödediği ortaya çıktı.

TÜM PARASI BELÇİKA'DA MI?

Festival, açık hava ve otellerdeki konserlerin aranılan ismi olan Hadise, bu zamana kadar 7 ayrı firmanın marka yüzü olarak reklamlarda oynadı. Hadise, altı sezondur şarkı yarışmasında jüri üyeliğini yapıyor. Hadise'nin elde ettiği kazancını çifte vatandaşı olduğu 'da değerlendirdiği tahmin ediliyor.

İCRALIK OLDU İDDİASI!

Hadise'nin bir dönem işletmeciliğini yaptığı bir plajın mülk sahipleri tarafından 900 bin lira alacak için icraya verildiğini ancak haczedecek bir şey bulunamadığı iddia edildi.

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"Hadise’nin hiç parası yok!" Hadise hakkında şaşırtan iddialar…
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