Tiyatroda skandal dolandırıldılar

'YAPIMCIYIM' DEDI

Bir Mucize Lazım Bana oyunu yalan oldu! Ünlü isimlerden olusan oyun ekibi; kendisini sanat yönetmeni olarak tanıtan ve Kültür Bakanlıgı'ndan yardım aldıgını söyleyerek oyunun yapımcılıgını üstlenen Murat Erinç tarafından dolandırıldı.

'ANİMATÖR' ÇIKTI!

Oyunun yönetmeni Atılgan Gümüs, söyle konustu: "Projeyi bize Murat Erinç'in kendisi getirdi. Kendisini Torunlar Group'un sanat yönetmeni olarak tanıttı. Ama verdigi hiçbir sözü tutmadı. Daha sonra Erinç'in, aslında animatör oldugu ortaya çıktı."