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Tiyatroda skandal dolandırıldılar

, , Kurtalan Ekspres gibi isimler, provalarına haftalardır devam ettikleri tiyatro oyununun yapımcısı tarafından dolandırıldı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Tiyatroda skandal dolandırıldılar

'YAPIMCIYIM' DEDI
Bir Mucize Lazım Bana oyunu yalan oldu! Ünlü isimlerden olusan oyun ekibi; kendisini sanat yönetmeni olarak tanıtan ve Kültür Bakanlıgı'ndan yardım aldıgını söyleyerek oyunun yapımcılıgını üstlenen tarafından dolandırıldı.

'ANİMATÖR' ÇIKTI!
Oyunun yönetmeni Atılgan Gümüs, söyle konustu: "Projeyi bize Murat Erinç'in kendisi getirdi. Kendisini Torunlar Group'un sanat yönetmeni olarak tanıttı. Ama verdigi hiçbir sözü tutmadı. Daha sonra Erinç'in, aslında animatör oldugu ortaya çıktı."

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Tiyatroda skandal dolandırıldılar
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