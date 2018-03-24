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’nin ilk yerli ev kanalı

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Türkiye’nin ilk yerli ev kanalı

Yeni bir televizyon kanalı geçtigimiz günlerde yayın hayatına basladı. Tivibu 20'nci kanalda yayın yapan Bizimev 'de; dekorasyon, tasarım ve insaat konularında programlar yer alıyor. Kanalın en önemli özelligi; tümüyle yerli ilk ev kanalı olması. Bizimev TV; tüm konularını Türk sanatçılar, tasarımcılar, sanayiciler ve esnaftan seçiyor. Böylece Türk ekonomisine katkıda bulunurken, sanatı ve sanatçıları da desteklemis oluyor. Özellikle kadınların ilgi gösterdigi kanalda; mobilya seçiminden mutfak tasarımına, banyo düzenlemelerinden perdeye kadar birçok farklı konu ekrana tasınıyor. Kanalda, 'nin lokomotif sektörlerinden olan insaat da tüm boyutlarıyla ekrana yansıtılıyor.

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Türkiye’nin ilk yerli ev kanalı
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