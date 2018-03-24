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Usta oyuncu na uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu na uğurlandı. Geçtiğimiz sene kanser teşhisi konulan usta oyuncu Ercüment Balakoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 18:48
Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Balakoğlu için bugün ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşi Mukadder Özdemir, kızı Özgür Balakoğlu, oğlu Barış Balakoğlu, sanat camiasından arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

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Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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