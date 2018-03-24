Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ercüment Balakoğluson yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz sene kanser teşhisi konulan usta oyuncu Ercüment Balakoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 24.3.2018 18:45Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 18:48
Balakoğlu için bugün ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşi Mukadder Özdemir, kızı Özgür Balakoğlu, oğlu Barış Balakoğlu, sanat camiasından arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.